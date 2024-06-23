انتحار امرأة في بغداد وحريق يودي بحياة مواطن أربيلي

2024-06-23 21:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان يوم الأحد، بحالتي وفاة في بغداد وأربيل، الأولى كانت حالة انتحار، والثانية لشخص قضى في حريق.

وقال مصدر أمني في بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن كامرأة من مواليد 2003، أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها بواسطة حبل وقطعة قماش (شال) معلق في سقف منزلها ضمن منطقة الشعب شرقي العاصمة".

ولفت المصدر إلى أنه "حسب المعلومات الاولية الواردة، فإن المرأة المنتحرة تعاني من ضغوطات نفسية".

في حين قال مصدر في أربيل، إن "شخصاً في منطقة (فرمانبران) في اربيل توفي جراء حريق داخل منزله"، مشيرا الى انه من سكنة محافظة.

وبين المصدر أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بعد الوصول الى المنزل لكن الضحية كان قد توفي".