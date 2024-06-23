نتائج مباريات الجولة الـ34 لدوري النجوم

2024-06-23 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم الاحد، أربع مباريات ضمن الجولة الـ34 في دوري النجوم.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نادي القوة الجوية تغلب على نادي النفط بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الـ34 لدوري النجوم، فيما شهدت هذه الجولة مباراة الشرطة ضد الطلبة، والتي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح الشرطة، فيما حقق نادي دهوك الفوز على نظيره أربيل بهدفين لهدف".وأضاف أن "الجولة اختتمت بمباراة ناديي نفط ميسان وزاخو التي انتهت بفوز نفط ميسان بنتيجة 2-0".