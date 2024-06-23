النجف يتغلب على نوروز بثلاثية نظيفة في دوري النجوم

2024-06-23 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق النجف فوزاً كبيراً على مستضيفه فريق نوروز بثلاثة اهداف دون رد في اللقاء الذي اقيم في ملعب السليمانية لحساب الاسبوع الـ(34) من دوري نجوم العراق .وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن" فريق النجف أحرز الهدف الاول في المباراة بواسطة اللاعب محمد داود في الدقيقة الثالثة من المباراة لينتهي الشوط الاول بتقدم النجف بهدف دون رد".وأضاف أن " اللاعب حازم المستوري أضاف الهدف الثاني لفريق النجف في الدقيقة (50) ، فيما عزز اللاعب دومنيك ميندي تقدم النجف بأحرازه الهدف الثالث في الدقيقة (70) من المباراة".وبهذه النتيجة رفع فريق النجف رصيده الى النقطة الـ(62) فيما حافظ فريق نوروز على نقاطة البالغة (51).