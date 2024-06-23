اليوم الأخير لانتهاء المهلة.. موقف شامل بعدد المرشحين والاحزاب لانتخابات كردستان

2024-06-23 22:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، عن آخر تحديث لعدد الاحزاب والتحالفات والمرشحين الفرديين لانتخابات اقليم كردستان، وذلك في اليوم الاخير لتمديد المهلة.

وقالت المفوضية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "لغاية اليوم 23 حزيران جاء موقف الترشيح كالاتي:





السليمانية

1- التحالفات لايوجد

2- الاحزاب. 2 فقط ابداء رغبة

3- مرشح فرد عامة: 8

4- مرشح فرد تركمان: 5

5- مرشح فرد مسيحي: 1





اربيل

1- التحالفات: 2

2- مرشح فرد تركماني: 9

3- مرشح فرد مسيحي: 7

4- مرشح فرد عامة: 9

5 - الاحزاب: 10 مرشحين

6 - الاحزاب: 3 ابداء رغبة





دهوك

1- تحالفات: لايوجد

2- مرشح فرد مسيحي: 4

3- مرشح فرد عامة: 4

4- احزاب: 1 (حزب بابليون)





وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد مددت فتح باب الترشيح لانتخابات كردستان الى يوم 24 حزيران، اي غد الاثنين، بعد ان كان الموعد النهائي في 13 حزيران.