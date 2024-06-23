قائد الدفاع الجوي: مركز عمليات القيادة الجديد سيسيطر على كامل الأجواء العراقية

2024-06-23 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نور الزيديأكد قائد الدفاع الجوي اللواء الطيار الركن مهند غالب الأسدي، اليوم الأحد، أن مركز عمليات القيادة الجديد الذي افتتحه القائد العام للقوات المسلحة مؤخراً سيسيطر على كامل الأجواء العراقية، فيما كشفت عن تعاقدات تخص الرادارات والصواريخ ستصل للعراق العام الحالي.وقال الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد يتضمن إمكانية عالية للسيطرة على الأجواء العراقية بكل أنواع الطائرات العسكرية والمدنية واي اهداف أخرى"، مبينا ان "المركز سيمارس قيادة وسيطرة حقيقية كاملة على الأجواء العراقية".وأضاف، أن "المركز يعتبر داعما رئيسيا لهيئة وسلطة الطيران المدني في العراق والشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة، فضلا عن السيطرة الكاملة مستقبلا"، مشيرا الى ان "جميع الأسلحة المتيسرة لقيادة الدفاع الجوي ستتصدى لأي أهداف ان تطلب الأمر في أي وقت ".وذكر أن "قدرات الدفاع الجوي تتنامى يوم بعد يوم وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والأولويات التي أعطاها للقيادة بهدف العمل بشكل مستمر من خلال وزارة الدفاع بالتنسيق مع الشركات الكبرى والمُصنعة للمعدات والأنظمة والاسلحة والتي يجب ان تكون رصينة ولها تاريخ طويل في هذا المجال".وبين أن "القيادة تمكنت خلال هذه السنة من التوصل الى اتفاقات مهمة في مجال تطوير قدراتها بالجوانب كافة (معدات واسلحة) ومن حيث الموارد البشرية من خلال إدخالهم في دورات تدريبية للمشاركة بتمارين حقيقية مع طائرات مختلفة"، لافتا الى أن "هناك مجالين في هذه التعاقدات، الأول يخص الكشف الراداري الفعال للأجواء العراقية والان نحن بصدد تنفيذ عقد تم إبرامه قبل فترة، حيث ستصل للعراق أعداد لا باس بها من الرادارات ذات الكشف الواطي وبإمكانيات عالية جدا من شركات متطورة جدا".وتابع أن "النوع الآخر من التعاقدات يخص مجال التسليح، حيث إن هناك عقودا متنوعة وعديدة مع شركات عالمية تخص تسليح صواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى والمنظومات الخاصة بمكافحة الطائرات المسيرة"، لافتا الى انه "هذه العقود سترى النور خلال العام الحالي وتصل بعضها في الربع الأخير منه".وكان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، افتتح أمس السبت، مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد.