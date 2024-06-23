التربية تحدد موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط وتدرس تقديم الامتحانات بسبب الصيف

2024-06-23 22:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، (23 حزيران 2024)، عن موعد أولي لاعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط للدور الأول للعام الدراسي 2023 -2024.

وقال ️المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم" "نأمل ان ننتهي خلال الأسبوع الحالي من فحص وتدقيق نتائج الثالث المتوسط".

وأضاف "وزارة التربية نجحت بأداء الامتحانات الوزاريّة لمراحل المُنتهية كافّة"، مؤكدا ان "معيارنا الثابت ان الأسئلة من المناهج".

وبين السيد ان "الشائعات عن تسريب الأسئلة تُربك الطلبة وقمنا برصد القنوات والأشخاص بالتعاون مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ولفت الى انه "من الممكن تقديم الامتحانات إلى ما قبل الصيف ودرجات الحرارة المُرتفعة شريطة ان تتدرج الوزارة بانطلاق العام الدراسي بشكل أبكر كما حدث في هذا العام".

ونوه الى "أننا نُسجل في كل عام تميز طلبة في القرى والأرياف والمناطق النائية وهذا دليل على رصانة الكثير من المدارس الحكومية وإخلاص المعلمين".