2024-06-23 22:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، حقيقة شمول محافظات اقليم كردستان بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الغدير.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الآن لم يصدر أي بيان حكومي من حكومة الإقليم بخصوص عطلة عيد الغدير".

وأضاف أن "العطلة لن تشمل الإقليم، ولن يلتزم بها، كما حصل في مناسبات عديدة بينها عيد الجيش، التي لم تعتبره حكومة الإقليم عطلة منذ سنوات".

واعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير، وذلك بعد تشريع قانون العطل الرسمية الذي ادرج عيد الغدير كعطلة رسمية.

واقامت السليمانية اليوم الاحد، احتفالية مركزية بعيد الغدير، للمرة الأولى بتاريخها.