الشرطة يعزز صدارته وفوز دهوك والجوية في دوري نجوم العراق

2024-06-23 22:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية ضيفه فريق النفط 2-0 جرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم القوة الجوية بهدف دون رد للنفط ، سجل هدف الجوية اللاعب رسلان حنون في الدقيقة 4.

وأضاف مصطفى سعدون في الشوط الثاني هدفا ثانٍ للجوية في الدقيقة 90+3.

وفاز فريق دهوك في ديربي كوردستان على ضيفه فريق اربيل 2-1 ، جرت المباراة على ملعب الأول.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، سجل دهوك اولا عن طريق عماد اللواتي في الدقيقة 3، وتمكن اربيل من تعديل النتيجة عن طريق شيركو مريم في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفه الثاني في الدقيقة 71 عن طريق هيران آزاد.

وفي ديربي بغداد فاز فريق الشرطة على ضيفه فريق الطلبة 3- 2 ليعزز صدارته برصيد 77 نقطةً جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 سجل الطلبة اولا عن طريق وائل عثمان في الدقيقة 36، وتمكن الشرطة من تعديل النتيجة عن طريق محمود المواس في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني اضاف الشرطة هدفين عن طريق محمود المواس بالدقيقة 51 وعبد الرزاق قاسم في الدقيقة 83 وقلص الطلبة الفارق بتسجيل هدفه الثاني عن طريق زيد تحسين في الدقيقة 90+1.

وفاز فريق نفط ميسان على ضيفه زاخو بنتيجة 2-0 ، وجرت المباراة على ملعب نفط ميسان الاولمبي .

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نفط ميسان هدفين عن طريق جعفر ناصر بالدقيقة 61 وعلاء الدين الدالي من ركلة جزاء في الدقيقة 85.