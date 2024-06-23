بالصور.. اعادة طائرة للخطوط الجوية العراقية الى الخدمة متعطلة منذ اكثر من عام

2024-06-23 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، (23 حزيران 2024)، عن نجاحها في إعادة الطائرة من طراز A220 ذات علامة التسجيل YI-ARG الى الخدمة بعد توقفها لأكثر من عام.

وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "عملية الصيانة لمحركات الطائرة نفذت في الشركة المُصنعة P&W الامريكية وخلال فترة الضمان".

وأشار الى "عودة هذه الطائرة تكون الشركة قد نجحت في إعادة (10) طائرات من طرازات مختلفة الى الخدمة"، مؤكداً على "إستمرار العمل لإعادة (5) طائرات إخرى للخدمة في مدة أقصاها نهاية العام الجاري".



