الخطوط الجوية تعيد طائرة من طراز A220 إلى الخدمة

2024-06-23 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعادت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى شركات وزارة النقل، إعادة طائرة من طراز A220 الى الخدمة بعد توقفها لأكثر من عام.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة النقل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "إنسجاماً مع توجيهات معالي وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بالإلتزام بالجداول الزمنية لإعادة الطائرات الجاثمة الى الخدمة، أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراق عن نجاحها في إعادة الطائرة من طراز A220 ذات علامة التسجيل YI-ARG الى الخدمة بعد توقفها لأكثر من عام".وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، بحسب البيان، أن "عملية الصيانة لمحركات الطائرة نفذت في الشركة المُصنعة P&W الأمريكية وخلال فترة الضمان"، مبينا ان "عودة هذه الطائرة تكون الشركة قد نجحت في إعادة (10) طائرات من طرازات مختلفة الى الخدمة ".واكد على "إستمرار العمل لإعادة (5) طائرة إخرى للخدمة في مدة أقصاها نهاية العام الجاري".