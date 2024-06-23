أكثر من ألف يتيم يجددون البيعة للإمام علي (ع) في عيد الغدير الآغر

2024-06-23 23:00:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانشارك أكثر من ألف يتيم ويتيمة في محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة ضمت عددا من المؤسسات الراعية للايتام في المحافظة لتجديد البيعة للامام علي (عليه السلام).وقال مسؤول وحدة المطبوعات في مركز المحسن لثقافة الأطفال التابع للعتبة العلوية المقدسة حيدر محمد الكعبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذه الفعالية تعدُّ من الفعاليات المميّزة التي نقيمها لأنها تغرس البهجة والفرح وتعزّز القيم الدينيّة والأخلاقيّة وتجدد البيعة والولاء في نفوس الأيتام" .واشار إلى أن "المسيرة شهدت رفع باقات الورود والأعلام وردّد الايتام الهتافات الولائيّة لصاحب المكان أمير المؤمنين الامام علي (عليه السلام) بمناسبة عيد الله الأكبر".وتابع أن "الفعالية تضمنت المشاركة الواسعة للعديد من المؤسسات الراعية للايتام في النجف الأشرف بالإضافة إلى إسناد عدد من المتطوّعين الذين ساهموا في نجاحها إذ سنواصل على إقامة مثل هذه الفعاليات التي تساهم في رعاية الأيتام وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى أهل البيت (عليهم السلام)."واكد الكعبي أن "اكثر من الف يتيم ويتيمة شاركوا بالمسيرة وعبروا عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة في هذه المسيرة الغديريّة التي تعكس مكانة هذا اليوم في قلوبهم وحجم الاهتمام من قبل العتبة العلويّة المقدّسة على إحياء هذه المناسبة العظيمة ضمن فعاليات اسبوع الغدير الدولي الثالث عشر".