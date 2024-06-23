مجلس الخدمة يصادق على مخرجات لجنة النظر في الاعتراضات الخاصة بالمتقدمين للتوظيف

2024-06-23 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعصادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي، على مخرجات لجنة النظر في الاعتراضات الخاصة بالمتقدمين للتوظيف على الدرجات المستحدثة لحملة الشهادات العليا والأوائل.وذكر بيان لمجلس الخدمة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، عقد اليوم الأحد جلسته الطارئة بالرقم (13) لعام 2024 وشهدت الجلسة إصدار عدد من القرارات أهمها المصادقة على تقرير لجنة النظر في الاعتراضات المتعلق بمخرجات عمل اللجنة بشأن استمارات المرفوضين خلال مرحلة التدقيق من فئة المتقدمين للتوظيف على الدرجات المستحدثة لحملة الشهادات العليا والأوائل، وبحسب التقرير فإن مجموع الاعتراضات التي وردت للجنة إلكترونياً بلغت (699) طلب اعتراض، تم قبول (659) اعتراضات، ورفض عدد (40) فقط".ووجه المجلس، بحسب البيان، "التشكيلات المعنية لاتخاذ اللازم في إرسال إشعارات للذوات المشمولين بمضمون التقرير لإعلامهم بنتائج اعتراضاتهم، وتحديد موعد المقابلات للمشمولين منهم بإجراء المقابلات".واطلع المجلس، على مجمل مخرجات عمل فريق المقابلات لأفراد فئة حملة شهادة الماجستير، ووجه باستكمال المقابلات للذين لم يتسنّ لهم الحضور لأي سبب كان في الموعد الذي تم إشعار كل منهم به، وأكد على الفريق المختص أن يباشر بمقابلة غير المسافرين لأداء مناسك الحج، يوم الاثنين 24 حزيران 2024 أما المتقدمين للتوظيف من أبنائنا الحجاج، فيباشر الفريق بمقابلتهم يوم الخميس 27 حزيران 2024، بعد عودتهم بسلام إلى أرض الوطن ".وتابع المجلس، وفق البيان، خطوات عمل فريق التوزيع لإنجاز متطلبات المباشرة بتوزيع المتقدمين للتعيين على دوائر الدولة والقطاع العام بحسب الاحتياج والاستحداث من الدرجات، ضمن السقوف الزمنية المقرة وعلى وفق السياقات التي تضمن أعلى درجات الشفافية والجدارة المهنية.