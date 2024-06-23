البصرة.. العثور على جثة لشاب بمنطقة ياسين خريبط مصاب بإطلاق ناري في الرأس

2024-06-23 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، بالعثور على جثة "مجهولة الهوية" عليها آثار اطلاقات نارية، وهي الثانية خلال 24 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية في محافظة البصرة، عثرت على جثة مجهولة الهوية في منطقة ياسين خريبط قرب مخازن الكزيزه تعود الى شاب مصاب بإطلاق ناري في منطقة الرأس".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أكد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، أن "القوات الأمنية في البصرة وجدت جثة مواطن بمنطقة خور الزبير غربي المحافظة عليها آثار اطلاقات نارية"، مؤكداً أنه "تم التعرف عليه وتسليمه للجهات المعنية".

وبين المصدر ان "المواطن يعمل بمكتب احد أعضاء البرلمان، وأن ذويه سبق وأن قدموا دعوى حول اختفاءه قبل يومين".



