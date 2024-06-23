العثور على "جثة" مدير مكتب نائب في البصرة ومقتل مواطن بظروف غامضة ببغداد

2024-06-23 23:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأحد، بمقتل مدني بظروف غامضة شرقي بغداد، والعثور على جثة منتسب يعمل مديرا لمكتب نائب في البصرة.

وقال مصدر في محافظة البصرة لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة منتسب أمني بعد اختطافه في منطقة خور الزبير بمحافظة البصرة".

وبيّن المصدر أن "المنتسب المقتول يعمل مديرا لمكتب النائب في البرلمان العراقي رفيق الصالحي".

في حين لفت مصدر في بغداد، إن "رجلاً قتل بعد اصابته بطلق ناري في ظروف غامضة، ضمن منطقة الدواسر في الفضيلية شرقي العاصمة".

ولفت إلى أن "قوة امنية وصلت الى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".