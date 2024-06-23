الداخلية تكشف لشفق نيوز عدد الحاصلين على الجنسية العراقية

2024-06-23 23:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري يوم الاحد، عن عدد الحاصلين على الجنسية العراقية.

وقال ميري لوكالة شفق نيوز، ان حالات التجنس خلال السنوات الثلاث الماضية هي 54 حالة وفق المادة 6 من قانون الجنسية العراقي والتي حددت إقامة مشروعة مستمرة لمدة عشر سنوات دون انقطاع.

واضاف ان حالات منح الجنسية العراقية الزوجات والازواج الأجانب بلغت 576 حالة فقط، وأما حالات الولادة المضاعفة وفق المادة 5 من قانون الجنسية بلغت 14 حالة فقط، ولم يتم تسجيل أي حالة أخرى وما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.