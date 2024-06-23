السوداني يلغي منصب رئيس هيئة المستشارين في كركوك ويعيد تنظيمها

2024-06-23 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (23 حزيران 2024)، عن إلغاء منصب رئيس هيئة المستشارين في محافظة كركوك وإعادة تسميتها إلى "الهيئة الاستشارية" دون تعيين رئيس لها.

وبحسب كتاب لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، فانه "سيطلق على أعضاء الهيئة (خبراء) بدلاً من (مستشارين) لتتوافق مع المادة 34 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008".

بالإضافة إلى ذلك، ألغى رئيس مجلس الوزراء تعيين عماد خلف دهام، الذي كان معزولاً بقرارات قضائية قطعية منذ عام 2016، كرئيس للهيئة الاستشارية.

كما أمر السوداني بتشكيل لجان تحقيق في عمل المحافظة وأقسامها نظراً لمخالفتها القوانين والقرارات القضائية، وإحالة الملفات المتعلقة بذلك إلى هيئة النزاهة الاتحادية في بغداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.