السوداني يؤكد الاستمرار في المراحل الخمس لمشروع تأهيل مدينة بغداد التاريخية

2024-06-23 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، (23 حزيران 2024)، المرحلة الثانية من مشروع تأهيل مدينة بغداد التاريخية /Downtown Baghdad، المتمثل بإعادة تأهيل محور السراي-القشلة-باتجاه ساحة الميدان، بعد إتمامه.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "المشروع المنجز اشتمل على ترميم وصيانة واجهات المباني التراثية والتاريخية، وصيانة وتأهيل منظومات وشبكات البنى التحتية، واستحداث محور ثقافي واجتماعي وترفيهي للمشي، وكذلك استحداث ساحة السراي، وتأثيث الشوارع والإنارة، ومعالجات المباني التاريخية، وباقي الأعمال المدنية".

وأشار السوداني، خلال الافتتاح، إلى أن "العمل تمّ بأيادٍ عراقية، من خلال فريق تخصصي، اتجه إلى تطوير هذه المواقع المهمة التي تمثل قلب بغداد التاريخي، وجزءاً مهماً من تراثها السياسي والثقافي والاجتماعي".

وأكد السوداني "المضيّ في استكمال المشروع بمراحله الخمس، ضمن سعي الحكومة إلى رعاية هذا الملفّ ودعمه، وتعزيز ما يمثله من لمسة وهوية وطنية وتاريخية لمدينة بغداد".

كما بيّن رئيس مجلس الوزراء أن "هذه المنطقة بدأت تتحول فعلياً إلى قبلة للسائحين، ومنطقة ترفيهية لأهالي بغداد وزائريها، مثنياً على إسهام أمانة بغداد وتعاونها في إتمام المشروع مع باقي الوزارات المعنية، وديواني الوقفين، والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية، وما جرى تخصيصه من منافع اجتماعية لاستكمال المشروع" مؤكداً "المضيّ في المرحلة الثالثة؛ من أجل منح مدينة بغداد صورة جديدة وناصعة تمثل تاريخها وتتلاءم مع سمعتها العالمية".