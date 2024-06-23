الشرطة يعزز صدارته والجوية يواصل مطاردته في الأمتار الأخيرة للدوري

2024-06-23 23:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

فاز فريق الشرطة (3-2) على ضيفه الطلبة خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، (23 حزيران 2024)، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري نجوم العراق.

وتقدم فريق الطلبة بهدف بعد مرور 36 دقيقة عن طريق لاعبه وائل بن عثمان، قبل أن يرد الشرطة سريعًا بهدف بالدقيقة 38 عن طريق لاعبه محمود المواس.

وأضاف المواس الهدف الثاني للشرطة بالدقيقة 51 ثم عزز زميله عبد الرزاق قاسم التقدم بهدف في الدقيقة 83 قبل أن يُقلص الطلبة النتيجة بهدف بالدقية 90+1 عن طريق اللاعب زيد تحسين.

ورفع الفوز رصيد فريق الشرطة إلى النقطة 77 في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن القوة الجوية مع بقاء 4 جولات فقط من عمر الدوري للموسم الحالي.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد الطلبة عند 46 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة عن الحدود صاحب المركز التاسع.

فيما فاز فريق النجف (3-0) على مستضيفه نوروز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب السليمانية ضمن منافسات ذات الجولة.

وتقدم فريق النجف بهدف بعد مرور 3 دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه محمد داود.

ثم أضاف زميله حازم المستوري الهدف الثاني بالدقيقة 50، قبل أن يُعزز دومينيك تقدم فريقه بهدف ثالث بالدقيقة 70.

ورفع الفوز رصيد فريق النجف إلى النقطة 62 في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق ثلاثة نقاط عن زاخو صاحب المركز الخامس، المتبقي له مباراة الجولة 34.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد فريق نوروز بعد الخسارة عند النقطة 51 في المركز السابع بفارق نقطة عن دهوك صاحب المركز السادس المتبقي له مباراة الجولة 34.

في حين فاز فريق دهوك على ضيفه أربيل، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 34.

وقص دهوك، شريط التسجيل مبكرا بعد مرور 3 دقائق فقط عن طريق اللاعب عماد اللواتي.

وتعادل فريق أربيل في الدقيقة 18 عن طريق لاعبه شيركو كريم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وظلت النتيجة على حالها بالتعادل، حتى خطف دهوك، هدف الفوز في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب هيران ازاد.

الفوز رفع رصيد فريق دهوك إلى 55 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري نجوم العراق، فيما توقف رصيد أربيل عند 36 نقطة في المرتبة 14.