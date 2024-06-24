القبض على قاتل مدير شؤون العشائر في مكتب نائب بالبصرة

2024-06-24 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب رفيق الصالحي، اليوم الأحد، (23 حزيران 2024)، ان القوات الامنية ألقت القبض على قاتل مدير شؤون العشائر في مكتبه بمحافظة البصرة.

وقال الصالحي لـ "بغداد اليوم"، ان "القاتل لديه صلة قرابة بالمجني عليه وأسباب القتل عشائرية ولا علاقة لها بمكتبنا".

وكان مصدر أمني في محافظة البصرة، أفاد بوقت سابق اليوم الأحد، بمقتل مواطن يعمل بمكتب احد أعضاء البرلمان على يد مجهولين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية في البصرة وجدت جثة مواطن بمنطقة خور الزبير غربي المحافظة عليها آثار اطلاقات نارية"، مؤكداً أنه "تم التعرف عليه وتسليمه للجهات المعنية" مبينا ان "المواطن يعمل بمكتب احد أعضاء البرلمان، وأن ذويه سبق وأن قدموا دعوى حول اختفاءه قبل يومين".

وتعود بين فترة وأخرى قضية الاغتيالات على يد "مجهولين" في العراق، واغلب القضايا تقيد ضد مجهول، رغم الانتشار الأمني الكثيف ووجود كاميرات المراقبة في كل شوارع الازقة وبيوتاتها.



