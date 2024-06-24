الداخلية تعلن الخطة الخاصة بعيد الغدير في النجف الأشرف

2024-06-24 00:06:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد ، الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير في محافظة النجف الأشرف.وقال قائد قوات الحدود رئيس اللجنة الامنية الفريق الحقوقي محمد سكر السعيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه " بتوجيه من وزير الداخلية خصصت امكانيات كبيرة لدعم قيادة شرطة النجف الأشرف وهذه الامكانيات متمثلة بكل مفاصل وزارة الداخلية باشراف قيادة قوات الحدود و موارد القيادة و الوكالات اﻻستخاراتية و مديرية المرور العامة و مديرية النجدة و مديرية الدفاع المدني كل هذه الموارد لدعم قيادة شرطة النجف اﻻشرف في تامين زيارة عيد الغدير اﻻغر ".وأضاف، أن "الخطة بدأت من الساعة ٦٠٠ من هذا اليوم و تم انتشار كل القطعات المعنية لتأمين الزيارة و سوف تتلخص الخطة بتأمين محاور حركة الزائرين باتجاه المرقد المقدس وتأمين حركة المرور و معالجة كل ما يعكر صفو هذه الشعيرة المباركة "، مؤكدا، " اليوم تظافر لكل الجهود اﻻمنية مع محافظة النجف اﻻشرف و عمل كبير لتقديم كل التسهيلات لزوار مرقد اﻻمام علي عليه السلام ".من جهته، اوضح قائد شرطة النجف اللواء علاء جابر الفتلاوي، أنه "تم اعداد خطة امنية متكاملة وايضا خطة خدمية لدعم هذه الزيارة، حسب توقعاتنا سوف تتوافد اعداد من الزائرين مضاعفة من الزيارات السابقة وتم اﻻستحضارات الكاملة من قبل محافظة النجف من خلال توفير اجواء مناسبة لإحياء هذه الزيارة و تم مناقشة الخطة اﻻمنية عدة مرات و سبقت الخطة عمليات استباقية في تفتيش الصحراء من قبل قواتنا ، بالإضافة الى اﻻستطلاع الجوي".واكد ان "جميع التحضيرات اﻻمنية و الخدمية لهذه الزيارة متكاملة "، مبينا انه " تم اعداد خطة خاصة بمطار النجف الدولي كون تزامن هذه الخطة مع عودة الحجاج من اداء مناسك الحج ، كما تم تأمين المحيط الخارجي للمطار، بالإضافة الى عمليات تفتيش مستمرة ".واكد انه" تم توفير قوة اضافية للمطار و ان المطار مؤمن بصورة كاملة من جميع مداخل و مخارج المطار ".الى ذلك لفت اللواء الحقوقي رعد مهدي عبد الصاحب مدير المرور العامة الى" انه "تم اتخاذ اﻻجراءات اللازمة الخاصة بالزيارة كما تم تعزيز قوة من محافظات عديدة منها بغداد الكرخ و الرصافة و المثنى و كذلك محافظة اﻻنبار لتحقيق انسيابية في حركة المركبات "، مبينا ان "الخطة سوف تتضمن بعض الحواجز التي سوف تتوقف عندها المركبات و تتحول الى حركة الزائرين الراجلين و من ثم تأمين التفويج العكسي للزوار بعد انتهاء مراسيم الزيارة ".