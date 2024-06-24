يورو 2024.. المانيا تحسم الصدارة بتعادل قاتل والمجر تقصي اسكتلندا

2024-06-24 00:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل البديل نيكلاس فولكروغ هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ألمانيا لأدوار خروج المغلوب في صدارة المجموعة الأولى بتعادلها 1-1 مع سويسرا التي تقدمت هي الأخرى للدور الثاني في المركز الثاني.

وكانت سويسرا على بعد دقائق من التأهل في الصدارة بعدما تقدمت في النتيجة بتسديدة مباشرة من دان ندوي الذي استغل عرضية من ريمو فرويلر في الدقيقة 28 وكاد بعدها بدقائق أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته المنخفضة من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم.

وبهذا الفوز تحتفظ ألمانيا بالصدارة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام سويسرا.

وفي المباراة الثانية من المجموعة الاولى، حقق منتخب المجر فوزاً قاتلاً على اسكتلندا 1-0، عبر لاعبه بوشكاش في الدقيقة 90+10.

وبذلك رفعت المجر رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إسكتلندا عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.