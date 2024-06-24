أحداث داغستان.. مقتل 6 ضباط شرطة وإصابة 12 بسلسلة هجمات مسلحة

2024-06-24 00:30:07 - المصدر: منصة إيشان

قُتل 6 ضباط شرطة وقس، وأصيب 12 آخرون، الأحد، إثر هجمات مسلحة استهدفت عدة دور عبادة ونقطة شرطة في جمهورية داغستان، المتمتعة بالحكم الذاتي، والتابعة للاتحاد الروسي. وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الروسية، فقد هاجم مسلحون محج قلعة، عاصمة داغستان (جنوب)، ومدينة ديربنت (الواقعة على الساحل الغربي لبحر قزوين) نحو الساعة 15:00 ت.غ. وقال […]

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