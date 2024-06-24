نقابة الصحفيين العراقيين تطلق هاشتاك "عيد الصحافة العراقية"

2024-06-24 01:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأطلقت نقابة الصحفيين العراقيين، هاشتاك عيد الصحافة العراقية بمناسبة الذكرى الـ 155 للعيد الوطني للصحافة العراقية.وذكرت النقابة في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، تقرر إطلاق هاشتاك عيد الصحافة العراقية بمناسبة الذكرى الـ 155 للعيد الوطني للصحافة العراقية".