مفتن: الأولمبية ستوفر الاحتياجات للمشاركين في المحافل الدولية

2024-06-24 01:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور عقيل مفتن، ان اللجنة الأولمبية ستوفر الاحتياجات للمشاركين في المحافل الدولية.وقال مفتن خلال زيارته والوفد المرافق له إلى محافظة الأنبار، واللقاء بالمحافظ محمد نوري الدليمي، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وجمعٍ من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظة الأنبار لها تأريخ عريق وجذور ممتدة في عمق الرياضة العراقية بمختلف الألعاب والفعاليات الرياضية"، مقدما "شكره وتقديره الكبيرين لمحافظ الأنبار ومعاونيه وأعضاء مجلس المحافظة على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة".وأعرب مفتن، عن "سعادته الكبيرة بوجوده وأعضاء المكتب التنفيذي في هذه المحافظة الصامدة التي احتضنت عصر الأحد المهرجان الرياضي الذي نظمته اللجنة الأولمبية بمناسبة اليوم الأولمبي العالمي"، مشيدا "بالتطور الكبير الذي تشهده المحافظة بعد سنوات عجاف عاشتها نتيجة العبث والخراب اللذين طالا المحافظة من قبل التنظيم الإرهابي".وأشار إلى أن "رياضيي محافظة الأنبار وجميع المحافظات العراقية لهم الاحترام والتقدير، والمكانة الكبيرة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ومرحب بهم في كل زمان ومكان مع المنتخبات الوطنية في الفعاليات الرياضية كافة، إذ ستعمل اللجنة الأولمبية على توفير كل احتياجات الأبطال منهم لتحقيق أفضل الإنجازات في المشاركات والمحافل الخارجية".من جهته، رحب محافظ الأنبار محمد نوري الدليمي، بحسب البيان، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وأعضاء المكتب التنفيذي، وسط محبيهم في محافظة الأنبار، مثمناً في الوقت نفسه اختيار المحافظة مكاناً لاحتضان المهرجان الرياضي الذي تنظمه اللجنة الأولمبية في كل عام بمناسبة اليوم الأولمبي العالمي.وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية خالد گبيان، وأعضاء المكتب التنفيذي حسين العميدي، و هرده رؤوف، و إبراهيم خليل الحويش، و خليل ياسين، ومدير المكتب الخاص أحمد العلوجي.