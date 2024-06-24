2024-06-24 01:30:06 - المصدر: منصة إيشان

ما زال أهالي منطقتين في بغداد، يستغيثون ويريدون إعادة ضخ المياه إليهم فهم يواجهون معاناتهم المتمثلة، بارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع الكهرباء. حاولت “إيشان” أن تُوصلَ صوت أهالي منطقتي الغزالية والشعلة الذين ناشدوا عبر المنصّة، لكن الجهات المعنية لم تستجب، ولم تسمع صرخاتهم وهم يريدون المياه. كما أن دائرة ماء بغداد، لم ترد على اتصالات […]

ظهرت المقالة بغداد محاصرة بالعطش والحر.. الماء ينقطع عن مناطق والمعنيون “لا يُجيبون” أولاً على ايشان.