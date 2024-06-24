اتحاد جدة يضع شرطا وحيدا لضم ماني

2024-06-24 08:24:02 - المصدر: واع

متابعة – واعباتت رغبة إدارة نادي النصر في منح المهاجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم الفريق حرية الرحيل عن العالمي واضحة، خاصة بعد زيادة التكهنات والتقارير التي ربطت نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق بالانتقال إلى أكثر من ناد.وفي الوقت الذي ارتبط فيه اسم ماني بالانتقال للدوري التركي وتحديدا عبر فنربشخة وبشكتاش فإن الوجهة المقبلة للنجم السنغالي الدولي قد تبدو محلية، ولكن ليس نادي القادسية الذي سبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إليه.وبحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية فإن لجنة الاستقطابات بالدوري السعودي عرضت على إدارة الاتحاد فكرة التعاقد مع ماني من النصر، بعدما خرج اللاعب من حسابات ناديه للموسم الجديد.الصحيفة أشارت إلى أن اللجنة عرضت فكرة استعارة الاتحاد لماني، فيما أبدى دومينجوس سواريز الرئيس التنفيذي للعميد ترحيبه بالتعاقد مع ماني لكنه وضع شرطا وحيدا.ويتعلق ذلك الشرط بالراتب الذي يحصل عليه النجم السنغالي حيث طلب تخفيضه إذ يحصل لاعب النصر على 25 مليون يورو سنويا، الأمر الذي ترفضه إدارة الاتحاد في الوقت الحالي.