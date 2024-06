النائب الجابري تلتقي وزير الصحة وتدعو لتقييم أداء مستشفى الناصرية التعليمي

2024-06-24 09:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:التقت النائب عن محافظة ذي قار، هيفاء الجابري، بوزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي في العاصمة بغداد، حيث تم استعراض عدد من الملفات الهامة التي تخص الواقع الصحي في المحافظة. وركز الاجتماع على مناقشة عدد من المواضيع الحيوية، بما في ذلك إجراءات إنشاء مركز وطني تخصصي في مركز...

