2024-06-24 09:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مفارز مديرية مكافحة الجرائم في بغداد، يوم الاثنين، عن القبض على متهم يعمل محاميًا بتهمة تزوير وصولات مالية بقيمة مليار ونصف المليار دينار عراقي، بهدف الاستيلاء بالاحتيال على دار تعود لأحد المواطنين في منطقة الغزالية غرب العاصمة بغداد.

ووفقًا لبيان صدر عن المديرية، ورد إلى وكالة شفق نيوز، قام المتهم بتزوير وصولات استلام بدلات إيجار للدار التي يقيم فيها، ووقعها ببصمة حية لصاحب الدار، ثم أضاف مبلغًا مليار والنصف مليار دينار على هذه الوصولات. بعد ذلك، رفع دعوى أمام محكمة بداءة الكرخ لتسجيل العقار باسمه، مزعمًا أنه سدد ثمن الدار للمشتكي.

وبينت أن عملية القبض تمت بعد تقديم المواطن صاحب الدار بشكوى لمفارز مكافحة الجرائم، وقيام فريق عمل بتدقيق المعلومات والتحقيق في القضية، وبعد الحصول على الموافقات الرسمية، تم القبض على المتهم ومواجهته بالأدلة المتعلقة بتزوير الوثائق.

وأوضح البيان أن المتهم اعترف بارتكابه جريمة التزوير، وتم احتجازه احتياطيًا بموجب المادة 295 من قانون العقوبات، لمواجهة العقوبة المناسبة وفقًا للقانون.