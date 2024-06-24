قمة نارية بين إيطاليا وكرواتيا ومهمة صعبة لألبانيا امام إسبانيا في اليورو

2024-06-24 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتشهد بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" مساء اليوم الاثنين مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي إيطاليا وكرواتيا في ختام منافسات المجموعة الثانية.ويتوجب على كرواتيا الفوز لضمان التأهل، أما التعادل فيعني الوداع الرسمي للبطولة، أما إيطاليا فيكفيها التعادل للتأهل، بينما كذلك ألبانيا في حال حققت المفاجأة وفازت على إسبانيا، رغم أنه أمر صعب للغاية على الورق، فبإمكانها أن تخلط الأوراق، كون فوزها يؤهلها للدور المقبل، لكن تعادلها يعني أيضاً وداعها رسمياً للبطولة.ويلتقي في التوقيت ذاته منتخب إسبانيا منافسه ألبانيا في المجموعة ذاتها بعدما حسم الإسبان تذكرة التأهل إلى ثمن النهائي بشكل رسمي.يخوض المنتخب الإسباني مباراة اليوم بأريحية كبيرة بعدما حسم تأهله للدور ثمن النهائي من بطولة اليورو، بعد فوزين متتاليين على كرواتيا وإيطاليا، وحصد 6 نقاط تصدر بها المجموعة الثانية.وفي المقابل، ينتظر منتخب ألبانيا مهمة صعبة ضد اللاروخا في لقاء اليوم، لكنه سيدخل اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز على الماتدور من أجل إحياء آماله في التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا في نسختها الـ 17.