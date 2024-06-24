2024-06-24 09:42:07 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه مهتم بالتوصل إلى “اتفاق جزئي” مع حماس من شأنه إطلاق سراح “بعض الرهائن” المحتجزين في غزة والسماح لإسرائيل بمواصلة القتال في القطاع. وعندما سُئل نتنياهو عما إذا كان يوافق على إنهاء الحرب كجزء من صفقة الرهائن، قال في تصريحه للقناة 14 الإسرائيلية إنه لن يفعل ذلك، مضيفا: “لن […]

ظهرت المقالة نتنياهو يتراجع عن “مقترح بايدن” في غزة: لن أفعل ذلك أولاً على ايشان.