الموهوب يامال يهدد مستقبل اسبانيا في اليورو 2024

2024-06-24 10:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، عن تهديد يواجه الفريق الاسباني المشارك في بطولة اليورو 2024 بسبب اللاعب الشاب لامين يامال.

وحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، فإنه "بموجب القانون الألماني، لا يسمح للأشخاص دون سن 18 عاما، سواء كانوا أجانب أو ألمان، بالعمل بعد الساعة الثامنة مساء".

وأضافت: "تم وضع القانون لمنع استغلال الشباب وحماية سلامتهم".

وأوضحت "بيلد" أن "الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يواجه غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، في حال لعب يامال 90 دقيقة كاملة ضد ألبانيا".

من جهته، قال موقع "فوتبول إسبانا" إن "هذا مجرد تهديد، ومن غير المرجح أن يتم تنفيذه".

يقدم اللاعب الشاب لامين يامال أداء لافتا منذ انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

وتألق يامال، البالغ من العمر 16 عاما، خلال أول مباراتين في البطولة أمام كل من كرواتيا وإيطاليا.

وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره الألباني مساء اليوم على الساعة الثامنة بتوقيت ألمانيا.

المصدر: وكالات



