حرائق العراق على طاولة القضاء والداخلية

2024-06-24 10:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، ووزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، السبب الكفيلة لمنع تكرار الحرائق في البلاد.

وذكر بيان لمجلس القضاء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن زيدان استقبل الشمري، والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء بحث الإجراءات المشتركة بين القضاء ومديرية الدفاع المدني لبحث السبل الكفيلة لعدم تكرار حوادث الحرائق، ومحاسبة المخالفين لقانون الدفاع المدني".

وكشفت وزارة الداخلية، أمس الأحد، عن اندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي.