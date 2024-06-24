القاضي زيدان ووزير الداخلية يبحثان محاسبة المخالفين لقانون الدفاع المدني

2024-06-24 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري محاسبة المخالفين لقانون الدفاع المدني.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاثنين الموافق 24 / 6 / 2024 وزير الداخلية عبد الامير الشمري والوفد المرافق له".

وأضاف انه "وجرى خلال اللقاء بحث الإجراءات المشتركة بين القضاء ومديرية الدفاع المدني لبحث السبل الكفيلة لعدم تكرار حوادث الحرائق ومحاسبة المخالفين لقانون الدفاع المدني".