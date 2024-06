وزارة التربية: تصحيح امتحانات الثالث المتوسط ينتهي هذا الأسبوع

2024-06-24 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكدت وزارة التربية اليوم استمرار عملية تصحيح دفاتر امتحانات طلبة الثالث المتوسط، متوقعة الانتهاء منها نهاية الأسبوع الحالي. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في لقاء صحفي تابعته شبكة أخبار الناصرية بأن تحديد موعد إعلان النتائج مركزياً وإلكترونياً سيتم بعد استكمال عملية التصحيح. وأشار المتحدث إلى أن لجان...

