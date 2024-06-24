القضاء والداخلية يبحثان السبل الكفيلة لعدم تكرار حوادث الحرائق

2024-06-24 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، السبل الكفيلة لعدم تكرار حوادث الحرائق.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، اليوم الاثنين، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث الإجراءات المشتركة بين القضاء ومديرية الدفاع المدني لبحث السبل الكفيلة لعدم تكرار حوادث الحرائق ومحاسبة المخالفين لقانون الدفاع المدني".