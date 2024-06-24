عمليات بغداد تغلق ثلاث شركات للسياحة والسفر غير مجازة في العاصمة

2024-06-24 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن اغلاق ثلاث شركات للسياحة والسفر غير مجازة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تزامناً مع الخطط الأمنية الموضوعة وعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعات الأمنية بالإشتراك مع مفارز من (الأمن/السياحي) عمليات التفتيش والتدقيق لمكاتب وشركات السفر والسياحة وغلق غير المجازة في منطقة العامرية ببغداد".

واضاف البيان انه "تم غلق ثلاث من شركات السفر وإعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة"، مبينا انه "تسليمهم إلى مديرية الأمن السياحي العامة بموجب وصل استلام أصولي".