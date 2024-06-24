2024-06-24 11:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم المتظاهرون والمعتصمون في ذي قار جنوبي العراق، يوم الإثنين، عدداً من المطالب إلى مجلس الوزراء لحل معضلة الكهرباء في المحافظة.

وقال المتظاهرون في مطالبهم، وتنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، إن "مشكلة الكهرباء تتركز بثلاث فروع هي الإنتاج والنقل بين المدن لمسافات طويلة والتوزيع داخل المدن).

وتضمنت المطالب التي تكونت من 17 نقطة، "فك ارتباط دائرة انتاج الكهرباء في ذي قار عن البصرة، وكذلك بناء محطات كهرباء جديدة".

كما تضمنت المطالب زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية.

وكانت الحكومة المحلية في ذي قار، اعلنت اول امس السبت، موافقة وزير الكهرباء زياد علي فاضل على زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، من 1700 ميغاواط إلى 1850 ميغاواط، وإدخال شركات صيانة استثمارية ساندة للدوائر الحكومية المختصة بذي قار.

كما وافق الوزير على تزويد المحافظة بـ400 محولة كهرباء نوع 400kva، فضلا عن تزويدها بآليات إنارة عدد 10.