كتيبة ليوث الرافدين تستعد للقاء النشامى في بطولة غرب آسيا

2024-06-24 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يستعد منتخبنا الشبابي لكرة القدم لملاقاة الأردن بعد غد الأربعاء في مستهل مشواره ضمن بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا دون 19 عاماً، والتي ستقام في مدينة الطائف السعودية، للفترة من 25 حزيران الحالي ولغاية الخامس من تموز المقبل، بمشــاركة 12 فريقاً تم توزيعها بين ثلاث مجموعات.

وأجرى منتخبنا يوم أمس الأحد، أولى وحداته التدريبيّة على ملاعب (مركز تدريبات الاتحاد السعودي) في مدينةِ الطائف السعودية، وشملت التدريبات التركيز على تمارين الاستشفاء، ويطمح الملاك التدريبي إلى الوصول باللاعبين للجاهزية المطلوبة فنياً وبدنياً تأهباً لمواجهة نشامى الأردن في الجولة الأولى، إذ يتطلع من خلالها ليوث الرافدين لتحقيق بداية مثالية تكون بوابة للمنافسة على صدارة المجموعة، قبل أن يواجه نظيره الألباني يوم الجمعة المقبل، على أن يختتم مرحلة المجموعات بملاقاة لبنان يوم الأحد المقبل، وستقام جميع المباريات الثلاث في ملعب عكاظ.

يذكر أن منتخبنا الشبابي يتنافس في المجموعة الثانية إلى جانب منتخباتِ الأردن ولبنان وألبانيا.