الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار العراقي بعد تراجع ليومين متتاليين

2024-06-24 11:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، ارتفاعا طفيفا أمام الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 147.100 دينار مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، أن "الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت هي الأخرى ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 146.750دينارًا لكل 100 دولار.