محافظ صلاح الدين يكشف عن خطة رقابية لتحسين أداء الدوائر الخدمية

2024-06-24 12:06:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

كشف محافظ صلاح الدين بدر الفحل، اليوم الاثنين، عن خطة رقابية لتحسين أداء الدوائر الخدمية في المحافظة.

وقال الفحل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "100 يوم مرت على الحكومة المحلية، حيث سيتم إجراء مراجعة وتقييم شامل لعمل الدوائر كل 100 يوم، لتقييم الأداء ووضع المعالجات اللازمة، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأكد "على ضرورة تكاتف جميع الدوائر والتنسيق فيما بينها، لتحقيق نتائج جيدة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مشيرا الى أنه "تمت مناقشة مشاكل الكهرباء والماء وسبل معالجتها بشكل عاجل وشامل مع أعضاء الحكومة المحلية، بالإضافة إلى موضوع الاستحقاقات الخاصة بالشركات المنفذة للجسور وتحديد سقف زمني لإكمالها".

وتابع، "كما تمت مناقشة قطع الأراضي للمستحقين وتوجيه البلديات بالاستملاك بغية توزيعها، إضافة إلى توجيه بإنشاء أحياء سكنية نموذجية، فضلاً عن التأكيد على إكمال خطوط نقل السكك الحديدية وتسيير الحافلات واستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على زيادة الحصة المقررة من الوقود للمولدات"، موضحا أنه "تم الاتفاق على إعادة تقييم أداء المدراء خلال الـ 3 أشهر القادمة".