الصحة تصدر توجيهات للزائرين في عيد الغدير الأغر

2024-06-24 12:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تعليمات لخزن الاغذية مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما اصدرت توجيهات للزائرين في عيد الغدير الأغر.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "وزارة الصحة تحرص على متابعة سلامة الغذاء وتقرير صلاحيته للاستهلاك البشري بدءا من مصادره الاولية ومراحل تصنيعه وخزنه وتقديمه للمواطنين، وبالنظر لتعرض البلاد لموجات ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تزيد على 50 درجة مئوية والتي تؤثر سلبا على صلاحية المواد الغذائية وخصوصا الطازجة او المخزونة منها وما يصاحبها من تأثيرات على صحة الانسان عند تناولها ،لذا نهيب باصحاب المخازن وحفظ الاغذية واصحاب المطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة ومحلات العصائر وغيرها مراعاة خزن المواد الاولية والغذائية بدرجات حرارة مناسبة ، كما يمنع منعا باتا ترك عبوات الماء والعصائر والشبس وخاصة ذات العبوات البلاستيكية على الارصفة معرضة لاشعة الشمس حفاظا على صحة مواطنينا الاعزاء".

وأضاف الحلفي، أن "ملاكات الرقابة الصحية ستقوم بتكثيف نشاطها لمتابعة المحلات العامة والمعامل الغذائية والمطاعم الخاضعة للرقابة الصحية من خلال جولاتها التفتيشية صباحا ومساء طيلة ايام الاسبوع وستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

ودعا الحلفي، "جميع الزائرين الذين سيتوجهون الى مدينة النجف الاشرف بمناسبة عيد الغدير الاغر لزيارة ضريح الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) إلى ارتداء قبعات الرأس او استخدام المظلات الوقاية من اشعة الشمس وان يتم المشي في مناطق الظل قدر المستطاع وشرب الماء بصورة متكررة واخذ قسط من الراحة وغسل الوجه والايادي بالماء البارد بين فترة واخرى".

وبشأن فرض بعض شركات المشروبات الغازية وغيرها على أصحاب المحلات بوضع برادات الاعلانات الخاصة بهم على الرصيف معرضة لاشعة الشمس، أوضح الحلفي، أن "هناك فرقا صحية وستكثف الزيارات لهذه المحلات واتخاذ اجراءات القانونية بحق المخالفين ،إذ ليس لنا علاقة بما تفرضه الشركات على اصحاب المحلات ، ونحن نطبق الضوابط القانونية الخاصة بوزارة الصحة وقانون الصحة العامة التي فيها كثير من التعليمات لكيفية حفظ الاغذية والدرجات الحرارة المناسبة لها وعلى اصحاب المحلات التقيد والالتزام بهذه الضوابط".