بحضور مثقفين وأدباء.. أمسية ثقافية بالديوانية تستضيف الروائي الكبير شوقي كريم

2024-06-24 12:18:02 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاوي

نظم اتحاد الأدباء بالتعاون مع قصر الثقافة والفنون في الديوانية، أمسية ثقافية استضاف خلالها الروائي الكبير شوقي كريم، بحضور نخبة من المثقفين والأدباء.

وقالت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتحاد الأدباء نظم أمسية ثقافية بالتعاون مع قصر الثقافة والفنون في الديوانية، وبحضور نخبة من المثقفين والأدباء في المحافظة، تحدث من خلالها الروائي الكبير شوقي كرم عن تراثه الأدبي وتجربته الأدبية التي تمثل عقوداً من الزمن والذي يعد من أكثر الأدباء العراقيين إنتاجاً في مجالات الأدب والدراما والمسرح".

ونقلت مراسلتنا عن الروائي شوقي كرم، القول: "أنا سعيد جداً لوجودي في محافظة الديوانية وهذا الكم الهائل من الأصدقاء والأحبة، تجربتي لا تزال غير مكتملة ومازلت أبحث عن أشياء أشعرها ناقصة ويجب أن تصل إلى المتلقي العراقي وتلك فكرة دائماً حولت ما لدي إلى التلفزيون".

من جانبه، قال رئيس اتحاد أدباء وكتاب الديوانية كامل داود، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الروائي شوقي كريم، يمتلك التجربة المميزة في كتابة الرواية وله بصمة خاصة ويمثل مجموعة أفكار ومجموعة نسق أغلبها من واقع الشعب العراقي".

من جهته، قال الناقد ثامر أمين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لقد مثل الروائي العراق والعرب وحقق إنجازات مهمة وكبيرة متمثلة بعدد كبير من الروايات، والديوانية بهذه الاستضافة أضافت أمسية نوعية للمشهد الثقافي أسهمت في تطوير المشهد الحقيقي".

فيما قال الناقد حسن الموسوي: "لقد بدأ شوقي مشواره الفني المسرحي في أوائل السبعينيات، وحصل على عدة جوائز خلال مسيرته الأدبية، وتميزت عناوينه ومؤلفاته بغرابتها مما جذب القراء إليها".