أمن الملاعب يواصل جهوده الاستثنائية لتأمين الأنشطة الرياضية

2024-06-24 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

ينفذ قسم أمن الملاعب التابع لوزارة الداخلية واجبات عديدة لتأمين الأنشطة الرياضية في بغداد وبأسلوب عالي المستوى وفقاً لتوجيهات الوزارة .

وذكر بيان لوزارة الداخلية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أنه" بحضور مستشار وزير الداخلية اللواء الركن محمود أبو التمن، وبمباشرة من مدير وضباط وجميع المنتسبين في قسم أمن الملاعب، تم تأمين واجبات عديدة، منها تأمين مباراتين جماهيريتين من دوري نجوم العراق بكرة القدم على ملعب الشعب الدولي وملعب الزوراء، حيث شهدتا بعض الحماس المفرط من الجماهير الحاضرة، تصرفَ معها منتسبو القسم بحرفية ومهنية عالية، فضلاً عن تأمين مباراتين لدوري رديف أندية بغداد بكرة القدم، على ملعب الولاء وملعب التاجي، بحضور قوة أمن الملاعب وتمّ تأمين المباريات التي جرت من دون حادث يذكر".