الكشف عن سبب تأخر ريال مدريد بحسم مستقبل خوسيلو

2024-06-24 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، سر تأخر ريال مدريد في شراء عقد خوسيلو مهاجم الفريق الملكي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن "ريال مدريد ينوي تفعيل الشرط الجزائي في عقد خوسيلو، لكنه لجأ إلى تأجيل الصفقة بسبب مشاركة إسبانيول في التصفيات المؤهلة للصعود إلى الليغا".

واضافت أن "ريال مدريد رفض إجراء اتصالات مع إسبانيول لتحويل الإعارة إلى بيع نهائي، لعدم زعزعة استقرار الفريق الذي كان لديه مباراة مهمة".

وأوضحت أن "فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، سيتواصل قريبا مع إسبانيول، لحسم صفقة خوسيلو".

ولعب خوسيلو، الموسم المنصرم، مع ريال مدريد على سبيل الإعارة من إسبانيول، بالإضافة إلى أحقية الشراء نظير 1.5 مليون يورو.

وسيكون المهاجم الإسباني، سعيدا بالبقاء في ريال مدريد لمواصلة تحقيق حلمه، رغم أن العروض السعودية التي حصل عليها جعلته يفكر لبعض الوقت في قراره.

وحسم إسبانيول، التأهل إلى الليغا، مساء أمس الأحد، عقب التفوق على أوفيدو.





المصدر: وكالات