2024-06-24 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الاثنين، بأن أبًا أصاب ابنه بثلاث طلقات نارية، فيما تمكن شرطي من إنقاذ حياة شاب كان قد غرق وسط مشروع للماء جنوب غربي المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الشاب دخل المستشفى وهو يبلغ من العمر 20 عامًا، وأصيب بثلاث طلقات نارية خطيرة في منطقة الصدر، مشيرًا إلى أن الحادث وقع خلال مشاجرة مع والده في منزلهم بحي الشورجة شمالي كركوك.

وأضاف المصدر أن الشرطة تدخلت ونقلت المصاب إلى مستشفى ازادي التعليمي بعد تلقيها بلاغًا بالحادث، حيث وصل الشاب في حالة حرجة.

وفي نفس السياق، أكد المصدر، أن أحد أفراد شرطة النجدة في قضاء الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك) تمكن من إنقاذ شاب كان يحاول السباحة في مشروع مائي بالقرب من الحويجة، حيث غرق ورصدته الشرطة التي قفزت للماء وأخرجته منه بنجاح، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.