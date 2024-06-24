الحكومة العراقية تعلن تشكيل غرفة عمليات لتسريع عودة الحجاج

2024-06-24 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، عن تشكيل غرفة عمليات خاصة تهدف إلى تسريع وتيسير عودة حجاج بيت الله الحرام إلى العراق بعد أداء فريضة الحج.

ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، ورد الى وكالة شفق نيوز، فإن الغرفة ستكون بمشاركة وزير النقل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الحج والعمرة، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى المدير العام للخطوط الجوية العراقية.

وأوضح البيان أن الغرفة ستعمل على توفير جميع الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لضمان عودة الحجاج بأمان وسلاسة، وستتابع وتحل أي مشكلة قد تعترض عملية العودة، مع التأكيد على أهمية سلامة حجاج بيت الله الحرام ووصولهم إلى أرض الوطن بكل يسر وأمان.