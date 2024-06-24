2024-06-24 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بأن مناطق الشوملي في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، شهدت تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وذلك نتيجة لشح المياه الحاد الذي يعاني منه ما يقارب 10 قرى في المنطقة.

وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المتظاهرين عبروا عن استيائهم الشديد من تردي خدمات تزويد التيار الكهربائي، ما دفعهم إلى قطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة، مما أثر سلباً على حركة المرور في المنطقة.

وبحسب المعلومات، حاولت قوات حفظ القانون منع التصاعد في الاحتجاجات، حيث استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن احتكاكات وتبادل للحجارة، مما نتج عنه بعض الإصابات التي استدعت لنقل المصابين إلى المستشفى.