العراق يشكل غرفة عمليات لتسريع التفويج العكسي للحجاج وزيادة الرحلات الجوية

2024-06-24 12:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، تشكيل غرفة عمليات لتسريع التفويج العكسي للحجاج وزيادة الرحلات الجوية.

وقال العوادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "من أجل تيسير عودة حجاج بيت الله الحرام بعد أداء فريضة الحج، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل غرفة عمليات تتولى تسريع التفويج العكسي، وزيادة عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية، ومتابعة وحل أي مشكلة تعترض أو تؤخر عودة الحجاج".

وأضاف انه "ووفقاً لتوجبه السوداني تكون غرفة العمليات بعضوية وزير النقل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيأة الحج والعمرة، ورئيس هيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمدير العام للخطوط الجوية العراقية".

وبين ان "غرفة العمليات تتولى تسخير جميع الإمكانيات والتسهيلات لإتمام العودة وضمان سلامة الحجاج ووصولهم إلى أرض الوطن".