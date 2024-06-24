2024-06-24 12:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشارك المنتخب العراقي للمصارعة في بطولة آسيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية نهاية الشهر الحالي.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن اسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيشارك في بطولة اسيا لفئة تحت 23 سنة باربعة مصارعين تحت اشراف المدربين علي نجاح ونظير محمد علي".

وأشار إلى أن "المصارعين استعدا بشكل جيد للمشاركة في المنافسات الآسيوية المقررة انطلاقها في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي بمشاركة آسيوية واسعة".

وأوضح إسماعيل، أن "وفد المنتخب العراقي سيتوجه الى الاردن بعد غدٍ الاربعاء للدخول في منافسات البطولة"، مبينا ان "الاتحاد واثق من قدرات مصارعينا على تحقيق نتائج طيبة والظهور بمستوى مشرف في البطولة الاسيوية المقبلة".