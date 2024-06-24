شبابنا بالطقم الأبيض أمام الأردن وألبانيا وبالأخضر في مواجهة لبنان

2024-06-24 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

عقد، اليوم الاثنين، المؤتمرُ الفنيّ الخاص ببُطولةِ الديار العربية (غرب آسيا)، لمنتخباتِ الشباب تحت 20 عاماً التي يستضيفها الاتحادُ السعودي للفترة من 25 من الشهر الحالي حتى الخامس من الشهر المُقبل في مدينةِ الطائف السعودية.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" تمّ خلال المؤتمرِ التنسيقيّ تحديدُ أطقم ملابس المنتخبات المشاركة في البطولة، وتقرر في المؤتمرِ أن يرتدي منتخبنا الشبابيّ الطقمَ الأبيض الكامل والحراس الطقم الأصفر في مواجهتي الأردن وألبانيا ، بينما سيرتدي منتخبنا الشبابيّ الطقمَ الأخضر الكامل ، والحراس الطقمِ الأصفر في مواجهةِ لبنان، ومثّل وفدنا كل من المديرِ الإداريّ للمنتخبِ الشبابيّ نديم كريم ومدير التجهيزات عدي جبار".